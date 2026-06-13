Анастасов искал да играе баш любовник като Ламбо
Никола Анастасов получи последните си земни овации - от 10 и 13 бе поклонението пред големия актьор в Сатирата, където той блестя в продължение на 59...
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Никола Анастасов получи последните си земни овации - от 10 и 13 бе поклонението пред големия актьор в Сатирата, където той блестя в продължение на 59...
Никола Анастасов почина на 84 след дълго боледуване България се раздели с още един от последните си големи мохикани от театралната сцена и киното. В...
Поклонението пред Никола Анастасов ще е в петък – 12 август, от 10 до 13 часа във фоайето на Сатиричния театър, съобщават от Сатирата. Големият актьо...
Почина Никола Анастасов. Големят актьор се е споминал в понеделник вечер след продължително и тежко боледуване, съобщи синът му Чавдар Анастасов пред...
С любимите си приятелки Стоянка Мутафова, Татяна Лолова и Искра Радева
Топспектакълът на Александър Морфов е в афиша на традиционните празници "Звезди на театъра" Никола Анастасов е специалният гост на Разлог от 24 до 30...
Никола Анастасов е сред звездите, които играят тези дни в Ямбол - на ХХ издание на театралните празници "Невена Коканова". Големият актьор, който е ср...
Никола Анастасов води мъжката чета - Ивайло Калоянчев, Кирил Бояджиев, Константин Икономов, Михаил Сървански
Сватбата: Мария Косева се отказва от бляскава родна и международна кариера в името на семейството