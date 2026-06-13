Всичко за Никола Анастасов

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Дон Жуан в Разлог

Дон Жуан в Разлог

Топспектакълът на Александър Морфов е в афиша на традиционните празници "Звезди на театъра" Никола Анастасов е специалният гост на Разлог от 24 до 30...

16 юни | 16:05
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Овации за Анастасов в Ямбол

Овации за Анастасов в Ямбол

Никола Анастасов е сред звездите, които играят тези дни в Ямбол - на ХХ издание на театралните празници "Невена Коканова". Големият актьор, който е ср...

15 юни | 18:30
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