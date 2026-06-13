Нико Розберг изкачи 88 етажа
Нико Розберг изкачи 88 етажа на небостъргача "Кулите Петронас" в Куала Лумпур. Пилотът на Мерцедес се пребори с над 2000 стъпала. Германецът показа сн...
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Нико Розберг изкачи 88 етажа на небостъргача "Кулите Петронас" в Куала Лумпур. Пилотът на Мерцедес се пребори с над 2000 стъпала. Германецът показа сн...