Всичко за Никлас Бендтнер

Следете всички новини, анализи и коментари за Никлас Бендтнер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Лорда натежа от ядене и пиене

Лорда натежа от ядене и пиене

Своенравният Никлас Бендтнер отново създаде проблеми на своя клуб "Волфсбург". Оказа се, че през почивните дни датчанинът здраво е наблегнал на хранат...

12 януари | 21:25
0 коментара
4903
Стомашен вирус повали Лорда

Стомашен вирус повали Лорда

Нападателят Никлас Бендтнер вдигна цяла Дания на крака. Лорда, както е известен таранът на "Волфсбург", е повален от стомашен вирус, който най-вероятн...

12 ноември | 4:00
0 коментара
3981