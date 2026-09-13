Бендтнер в затвора за 50 дни
Легендата ще трябва да изпълни присъдата си
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Легендата ще трябва да изпълни присъдата си
Своенравният Никлас Бендтнер отново създаде проблеми на своя клуб "Волфсбург". Оказа се, че през почивните дни датчанинът здраво е наблегнал на хранат...
Нападателят Никлас Бендтнер вдигна цяла Дания на крака. Лорда, както е известен таранът на "Волфсбург", е повален от стомашен вирус, който най-вероятн...
Копенгхаген. Изпадналият в немилост футболист на Арсенал Никлас Бендтнер влезе под светлините на прожекторите, но не с изпълненията си на терена. Dail...