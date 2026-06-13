Баба разпозна внучето си по снимка на детето от куфара
Детето, което бе намерено мъртво в куфар край Пасарел, е било разпознато от неговата баба в Русия. Това съобщи руският комисар по правата на детето Па...
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Детето, което бе намерено мъртво в куфар край Пасарел, е било разпознато от неговата баба в Русия. Това съобщи руският комисар по правата на детето Па...