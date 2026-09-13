Левски оживява на "Царя"
Спектакъл за Апостола в Art club Diplomat на връх световния ден на театъра
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Спектакъл за Апостола в Art club Diplomat на връх световния ден на театъра
„На прага“ е за похитител, жертвите му и техния спасител
След като се превъплъти в Рицарят, актьорът ще бъде гост панелист
Криворазбраната демокрация разми основите на ценностната ни система, убеден е прочутият актьор
Ивана и Ники Сотиров са сред доброволците художници
Ники Сотиров излиза в петък от 19 часа в Новия театър на НДК като герой на култовия драматург Петер Турини. Известният актьор е избрал най-съкровеното...
Актьорът Ники Сотиров и оперната певица Весела Нейнски зарадваха почитателите си с клип към дуетното им парче "Лунна любов". Те прожектираха видеото в...