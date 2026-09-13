Чакаме 20 хиляди за Nightwish и Армин ван Бюрен
Две паралелни сцени в "Арена Армеец" строят за Nightwish и Армин ван Бюрен, които идват по едно и също време. За концертите се очакват над 20 000 фено...
Следете всички новини, анализи и коментари за Nightwish. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Две паралелни сцени в "Арена Армеец" строят за Nightwish и Армин ван Бюрен, които идват по едно и също време. За концертите се очакват над 20 000 фено...
Остават около 1500 от ценните хартийки за седящите сектори Новината за първото гостуване у нас на легендите Nightwish се разпространи светкавично сре...
Финландската симфоник метъл банда Nightwish идва за концерт в София на 14 септември. Това обявиха самите те в профила си в социалната мрежа Фейсбук....