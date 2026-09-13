Ансамбъл “Чинари” възроди българщината с “Ние българите” в НДК
Асен Павлов призова от сцената за въвеждане на часове по българска традиция, бит и култура Елегантен, стилен, стегнат и въздействащ фолклорен спектак...
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Асен Павлов призова от сцената за въвеждане на часове по българска традиция, бит и култура Елегантен, стилен, стегнат и въздействащ фолклорен спектак...
Ансамбъл Чинари представя чист фолклорен спектакъл "на живо" - на 24 ноември в НДК Уникален и оригинален сет от тъпани ще се появи за първи път на сц...
Ансамбъл ЧИНАРИ с нетрадиционен спектакъл-кампания в подкрепа на българския танц и шевица по света "НИЕ БЪЛГАРИТЕ" е най-новият спектакъл-кампания на...