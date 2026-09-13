Симеонов слага край на разрухата
София. "Битката за България започна. За да се сложи край на 25-годишната разруха на Родината, избирателите трябва да гласуват с номер 24". Това заяви...
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София. "Битката за България започна. За да се сложи край на 25-годишната разруха на Родината, избирателите трябва да гласуват с номер 24". Това заяви...
Ямбол. Съпредесдателят на Патриотичния фронт и на НФСБ Валери Симеонов даде началото на предизборната кампания в Ямбол. За да се сложи край на 25 годи...
Добрич. Минимум един мандат смятат, че ще вземат в Добрич въпреки намаленият брой мандати кандидатите за народни представители от Коалиция НФСБ-ВМРО-Б...