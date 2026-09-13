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Скандал за пари тресе НФЦ

Скандал за пари тресе НФЦ

Шефът на комисията за игрално кино Евгений Михайлов подаде оставка Вулканът, който от години тлее в Националния филмов център при всяко раздаване на...

11 юли | 20:00
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