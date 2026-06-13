Лъв пътешественик пази гроба на Незнайния войн
Отритнали бронзовия повелител, защото гледал кротко и не показвал зъби
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Отритнали бронзовия повелител, защото гледал кротко и не показвал зъби
Националното знаме се развя над паметника на Незнайния войн и базиликата "Света София" по случай 137-годишнината от Освобождението на България. Начал...