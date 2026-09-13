Безпрецедентно в Якоруда! Независим се отказа, мина в отбора на ДПС
Това се случи днес, когато ДПС откри предизборната си кампания
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Това се случи днес, когато ДПС откри предизборната си кампания
Заварих лежерно безхаберие, каза служебният министър
Паметна записка, в която са изредени конкретни ангажименти към младите хора във Враца, подписа днес независимият кандидат за кмет Николай Иванов. Това...