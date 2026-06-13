Експерт: Над 30% от фирмите, превозващи хора извън страната, са нелегални
Над 30% от автобусните фирми, които превозват хора извън страната, са нелегални. Това заяви пред „Фокус" Галя Топалова, председател на Националното сд...
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Над 30% от автобусните фирми, които превозват хора извън страната, са нелегални. Това заяви пред „Фокус" Галя Топалова, председател на Националното сд...