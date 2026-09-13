„НУРТС Диджитъл“: TV7 не е свалена от мултиплекса
Преустановено ефирното разпространение на телевизионната програма News7 заради неплатени задължения. Телевизионната програма TV7 не е свалена от мулт...
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Преустановено ефирното разпространение на телевизионната програма News7 заради неплатени задължения. Телевизионната програма TV7 не е свалена от мулт...
София. Журналистите и служителите от TV7 и NEWS7 излизат в сряда по обед на протест пред Софийския градски съд (СГС), където ще се гледа делото за нес...
София. Ръководството на TV7 и NEWS7 излезе с декларация по повод безпрецендетния натиск, който цели ликвидирането на медиите. Ръководството заявява, ч...
София. След събрание на съвета на "Краун Медиа" ЕАД - едноличният собственик на ТВ7 и BBT, бе взето решението за изпълнителни директори на TV7 и NEWS7...