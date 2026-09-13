Тютюнджии искат ясни правила, против са по-висок осигурителен праг
Тютюнопроизводители от Неврокопския край са против увеличението на осигурителните прагове и за техния бранш. Поне засега няма напрежение и закани за о...
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Тютюнопроизводители от Неврокопския край са против увеличението на осигурителните прагове и за техния бранш. Поне засега няма напрежение и закани за о...
Гърци от пограничните селища масово пазаруват в магазините в Неврокопския край преди Великден. Доста от търговците въртят добри обороти благодарение н...
Голямото преселение на наши тютюнджии от Неврокопския край към Гърция тръгва с пълна сила. Стотици земеделци от община Гърмен ще работят сезонно в южн...
Благоевград. Тютюнопроизводители от Неврокопския край, Хасково, Кърджали и Свиленград учредиха преди дни Сдружение с нестопанска цел „Басма". Сега чак...