Създател на ансамбъл - посмъртно "Почетен гражданин"
Общински съвет – Гоце Делчев единодушно реши да бъде удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на града" Зафир Кънчев – основател на Неврокоп...
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Общински съвет – Гоце Делчев единодушно реши да бъде удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на града" Зафир Кънчев – основател на Неврокоп...
Гоце Делчев. Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци за поредна година ще вземе участие в карнавалния празник в гръцкото село Хористи. Организ...
Гоце Делчев. Концерт, посветен на Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци, се проведе в препълнената зала на Дома на културата в Гоце Делчев. И...