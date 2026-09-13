Инсултът удря все по-млади! Предупреждение от водещ неврохирург
Над 40 хиляди случая годишно у нас, а решаващите минути често се пропускат
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Над 40 хиляди случая годишно у нас, а решаващите минути често се пропускат
Специалистите ще обменят опит и ще консултират пациенти
Психолог работи с учениците след жестокото спречкване
София ще бъде европейска столица на неврохирургията през 2022 г., съобщи проф. Николай Габровски, цитиран от Дарик.
Нова 3D апаратура в „Пирогов” ще позволява пациентите да бъдат лекувани по съвременен и много по-щадящ начин
Шофьорът на лекия автомобил пежо 307, в което загинаха две деца на 14 и 18 години, не е в дома си в Ямбол, а е настанен в неврохирургията на сливенска...
Това е световна иновация, но държавата не покрива 40-те хиляди за електродите, признава д-р Красимир Минкин 2015 г. чука на вратата, а с нея идват и...