Нестле България обяви националният конкурс за общини „SOS Залесяване: Мисия 2025 “
Важно условие е предложенията да включват минимум 3-годишен план за поддръжка
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Важно условие е предложенията да включват минимум 3-годишен план за поддръжка
15 студенти и завършили от България ще се присъединят към международната програма
Активното залесяване на „Новата гора на София 2“ - с. Негован продължава тази събота в 10.30
Благодаря на екипа на Нестле България за сплотената работа, усилията и отговорността
„ОТДО Консулт“ е една от водещите независими пиар агенции на българския пазар
Продажбите на "Нестле България" нараснаха с 4,8% през 2015 г. и достигнаха 154 млн. евро. Това обяви Хуан Карлос Пералехо, изпълнителен директор компа...