1000 лева глоба заради непълнолетна изгора
1000 лева. Толкова ще струва на 22-годишен разложанин съжителството с непълнолетната му избраница. Съдът в Разлог призна безработния и с начално образ...
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1000 лева. Толкова ще струва на 22-годишен разложанин съжителството с непълнолетната му избраница. Съдът в Разлог призна безработния и с начално образ...