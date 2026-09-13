Концерт „Ако си дал...” в подкрепа на болен студент
Благотворителен концерт под надслов „Ако си дал..." в помощ на Ненад Костадинов ще се проведе в Благоевград. Инициативата ще е на 16 ноември, понеделн...
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Благотворителен концерт под надслов „Ако си дал..." в помощ на Ненад Костадинов ще се проведе в Благоевград. Инициативата ще е на 16 ноември, понеделн...
1238 лева бяха събрани от благотворителната инициатива, в която се включи и Читалище „Никола Й. Вапцаров - 1866" в Благоевград. С тези средства ще се...
Ненад Костадинов чува страшна диагноза в началото на творческия си и жизнен път. Преди около три месеца започва да изпитва болки в корема. Лекарите му...