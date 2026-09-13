Засякоха нелегална бензиностанция в Бяла
Нелегална бензиностанция е засечена в района на град Бяла. Мобилен екип на Митница Русе е провел акция, при която в склад до ТИР-паркинг е открит дизе...
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Нелегална бензиностанция е засечена в района на град Бяла. Мобилен екип на Митница Русе е провел акция, при която в склад до ТИР-паркинг е открит дизе...
Освен гориво в нея е имало и микробус, пригоден за мобилна бензиностанция с пистолет и брояч София. Нелегална бензиностанция с 38 590 литра горива бе...
Иззеха около 9000 литра гориво при спецакция