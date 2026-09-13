Разкриха нелегален цех за цигари в Пловдив
Мъжът е задържан за 24 часа и срещу него е образувана проверка по чл. 234 от НК
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Мъжът е задържан за 24 часа и срещу него е образувана проверка по чл. 234 от НК
В частен дом в града на ул."Виделина", в помещение, обособено като цех, служителите на реда открили нарязана листна маса тютюн, разглобена машина, еле...
Проследили го по конете му
Занимавали се с нелегално производство на тютюн за пушене и разпространението му
Фирма от Панама сред мераклиите за вписване в Търговския регистър 28 офшорки ще кажат кои са собствениците им. Толкова са компаниите, които от неделя...
Всеки втори турист у нас е нелегален. Близо половината представители на туристическия бранш - хотелиери, туроператори, агенти, превозвачи и ресторанть...
Хасково. Куриозен случай и типичен пример за нагъл нелегален превоз засякоха при проверка служителите на МВР и ДАИ Хасково. При съвместната им инспе...
Бургас. Десетки нелегални фурни бълват тонове хляб и заливат курортите край морето. Цените са ниски, но качеството е доста съмнително, алармираха от б...