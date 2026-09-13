Всичко за Нелегален

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Всеки втори турист на черно

Всеки втори турист на черно

Всеки втори турист у нас е нелегален. Близо половината представители на туристическия бранш - хотелиери, туроператори, агенти, превозвачи и ресторанть...

15 февруари | 6:40
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Нелегален хляб залива морето

Нелегален хляб залива морето

Бургас. Десетки нелегални фурни бълват тонове хляб и заливат курортите край морето. Цените са ниски, но качеството е доста съмнително, алармираха от б...

20 август | 19:53
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