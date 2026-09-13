Министър Гвоздейков с ключово решение за колите
Срокът отстраняване става до 30 дни
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Срокът отстраняване става до 30 дни
Причината се крие в неизправност в сензорния екран
Всички автомобили са продадени в САЩ
Никой от петимата пътници не е пострадал
София. Пореден инцидент с асансьор отне живота на 53-годишен мъж, а двама души пострадаха, в кооперация в столичния квартал Гео Милев късно снощи към...