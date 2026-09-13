Конкурсът "Недоизречено" стартира в Бургас
Предстои осмото поредно издание на литературния конкурс "Недоизречено", съобщи неговият създател Стефан Бонев. Официалният старт ще бъде даден на 25 а...
Следете всички новини, анализи и коментари за Недоизречено. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Предстои осмото поредно издание на литературния конкурс "Недоизречено", съобщи неговият създател Стефан Бонев. Официалният старт ще бъде даден на 25 а...
Премия за призьорите в конкурса "Недоизречено" в който ще премерят талант творци до 21 г. Наградата от 100 лева за победителя се осигурява от варненск...
Надя Уорендър (трета награда), Мариела Русева, Стефан Бонев, Милена Белчева (първа награда)- от ляво на дясно