Гледаме непоказвани творби на Недко Солаков
Изложбата е в галерия „Сариев“ от 6 септември
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Изложбата е в галерия „Сариев“ от 6 септември
Творбата на Недко Солаков вече е част от колекцията на Европейската банка
София. Българският художник Недко Солаков задмина Кристо и Жан Клод, заставайки на 160-о място в световната класация на артистите, която направи artfa...