Назначиха нов зам.министър на културата
Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров
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Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров
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Педагожката Сениха Неази ще ръководи силистренската община Главиница, докато там бъде избран нов кмет. Това съобщиха от областната управа в Силистра...