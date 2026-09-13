"Договорите със Скопие не са кръчмарска наздравица"
Или ще водят честен диалог с България , или ще водим диалог следващите 28 години, по начина по който го водиха с Гърция, каза Каракачанов
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Или ще водят честен диалог с България , или ще водим диалог следващите 28 години, по начина по който го водиха с Гърция, каза Каракачанов
Празничната програма ще започне точно в 12 часа на площада пред паметника на хан Аспарух с тържествена заря и новогодишно хоро
Варна. За първи път в историята на "Параходство" БМФ АД по интересна случайност екипажите на пет кораба ще посрещнат едновременно Новата година и ще...