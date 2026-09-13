Нещо страшно става с времето до часове! Половин България да му мисли
Големи аномалии с температурите
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Големи аномалии с температурите
Седмицата започва със спокойно време, но ще завърши с виелици
София. Жълт код е обявен за днес в цялата страна. Той е за силни снеговалежи, придружени от навявания и виелици. Силен до бурен вятър от запад-северо...