Броим се по настоящ адрес
Целта е да се провери колко души в действителност живеят в столицата и в големите градове
Следете всички новини, анализи и коментари за Настоящ Адрес. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Целта е да се провери колко души в действителност живеят в столицата и в големите градове
София. Гласоподавателите, които искат да бъдат вписани в избирателните списъци за парламентарните избори на 5 октомври, ако той е в различно населено...
София. Българските граждани, които желаят да гласуват по настоящ адрес, имат на разположение още четири дни, в които да подадат заявление в общината....