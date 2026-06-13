Стара Загора посреща първия Национален фолклорен фестивал „Нашенски фест“ тази събота и неделя
Ансамбъл „Нашенци“ кани всички любители на българските традиции да се потопят в атмосферата на „Нашенски фест“ и да споделят два незабравими дни, изпъ...
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Ансамбъл „Нашенци“ кани всички любители на българските традиции да се потопят в атмосферата на „Нашенски фест“ и да споделят два незабравими дни, изпъ...
Заявки за участие се приемат до 27 юни 2025 г.