Иззеха нарязан тютюн без акцизен бандерол
При проверка на лек автомобил „Фолксваген“ са открити 2 чувала с общо тегло 25 кг. нарязан тютюн
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При проверка на лек автомобил „Фолксваген“ са открити 2 чувала с общо тегло 25 кг. нарязан тютюн
Двама водачи на МПС в Пиринско бяха задържани в ареста до 24 часа за различни нарушения – за пиянство и за нарязан тютюн. Полицаи извършили проверка...
Тютюнджии от Неврокопския край продават нарязан тютюн в община Банско. Все повече производители на „зелено злато" го нарязват, за да го пласират на по...