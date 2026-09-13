Открита линия за изборни нарушения
В МВР функционира от днес денонощна открита линия за сигнали за нарушения на изборния процес за членове на Европейския парламент
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В МВР функционира от днес денонощна открита линия за сигнали за нарушения на изборния процес за членове на Европейския парламент
Към 17.00 часа в офиса на Асоциация „Прозрачност без граници" са обработени общо 216 сигнала от наблюдатели и граждани. От тях 57 % са свързани с орга...
Разград. Късметчета с изписан и зачеркнат върху тях номер от партийна бюлетина разваха в Исперих. Агитатори на ГЕРБ черпели избиратели в местно кафен...
София. Наблюдатели и граждани са подали 144 сигнала в „Прозрачност без граници". Това сочат данните на асоциацията до 14 часа. От там обявиха, че про...
София. Най-много сигнали досега има за организационни нарушения, като съществена част от тях е свързана с наблюдателите на политическите партии, съобщ...
Благоевград. Няколко сигнала за изборни нарушения, различни от подадените в Районната избирателна комисия на Благоевград, събра Асоциация „Прозрачност...
Разград. В нарушение на Изборния кодекс и указанията на ЦИК за предаване и съхраняване на изборните книжа и материали, и.д. областният управител на Р...
София. БСП сигнализира Главния Прокурор Сотир Цацаров, Президента Росен Плевнелиев и градския прокурор на София Борис Кирилов за масови, груби нарушен...