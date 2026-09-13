Тук няма уволнение! Шефът на Народния хвана мегазвезда
С кого се снима Васил Василев
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С кого се снима Васил Василев
Какво ще получи любиимецът на публиката
Васил Василев публикува на своята страница във „Фейсбук” съобщение
Владо Пенев, Деян Донков и Велислав Павлов са звездите в спектакъла на Деян Пройковски
Съпрузите са дует в „Любовникът“ на Харолд Пинтър
800 аплодираха големия актьор в "Пигмалион" Стефан Данаилов се завърна триумфално на сцената. Големият Ламбо беше блестящ като мошеника Дулитъл в "Пи...
Красавицата излиза в моноспектакъла "Глас", режисирана от свекър си Стоян Алексиев Навръх Свети Валентин и Трифон Зарезан из столичния "Бродуей" любо...
Спорът между разума и смъртта е голямата тема в пиесата на Георги Данаилов Солунските съзаклятници възкръснаха в Народния театър. Едноименната творба...
Войчех Кобжински превърна "Петокнижието" на Анжел Вагенщайн в страхотен спектакъл Прочутият из Европа режисьор Войчех Кобжински превърна в страхотен...