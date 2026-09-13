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Триумф за Ламбо в Народния

Триумф за Ламбо в Народния

800 аплодираха големия актьор в "Пигмалион" Стефан Данаилов се завърна триумфално на сцената. Големият Ламбо беше блестящ като мошеника Дулитъл в "Пи...

01 декември | 19:10
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