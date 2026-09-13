Кървава драма в Детройт. Еврейската общност потъна в скръб
Жената е с множество прободни рани
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Жената е с множество прободни рани
Стабилизира се състоянието на 15-годишната Зорница, която беше прободена 13 пъти с нож от приятеля си Радослав, съобщи д-р Иван Евлогиев, шеф на реани...
"Какво мога да кажа, просто бях там, това е" Това каза пред бТВ психоложката на гимназията по икономика в Сливен, където миналият петък 15-годишната С...
Вследствие на травмите почина 42-годишната българка, която бе прободена с нож пред дома си в кв. "Вари-Атина" на гръцката столица. Инцидентът стана вч...
София. Втора жена бе намушкана на ул. "Пиротска" в нощта срещу петък. 25-годишната плевенчанка Ж.Н. била нападната от мъж с качулка, който я заплашил...