Народният театър дава старт на уникална кампания. Наградите
Ще бъдат изтеглени 120 победители
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Ще бъдат изтеглени 120 победители
Групата на Джони Деп и Алис Купър бе добавена към изпълнителите, които ще пеят на церемонията по връчването на 58-ите награди "Грами" на 15-и февруари...
Изложба от детски рисунки и фотографии ще се открие днес от 12,00 часа в сградата на Младежки дом – Благоевград. На събитието ще бъдат наградени побед...
Професор Надежда Сейкова ще получи войника на Чапа за приноса си към бг театъра Професор Надежда Сейкова, която за няколко десетилетия научи сума ти...