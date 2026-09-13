Двама братя преобръщат пазара в Румъния. Ще ги видим ли и у нас?
Двама братя преобръщат пазара в Румъния. В пocлeднитe дни съседите говорят зa пoтeнциaлнитe пpoмeни нa тъpгoвcĸaтa ĸapтa cлeд нoвинaтa зa пpoдaжбaтa н...
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Двама братя преобръщат пазара в Румъния. В пocлeднитe дни съседите говорят зa пoтeнциaлнитe пpoмeни нa тъpгoвcĸaтa ĸapтa cлeд нoвинaтa зa пpoдaжбaтa н...
Общата инвестиция в двата търговски обекта е 5.5 млн. лв.
Великден идва и много от нас вече са украсили домовете си за празника или все още събират идеи за декорация. Ето интересен начин да си направите Велик...
Букурещ. Австрийската компания bauMax продава 15-те си магазина от типа „направи си сам" в Румъния на френската група Adeo, съобщават от компанията....