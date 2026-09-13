Първи подробности за намушканата жена в София
Новини от "Пирогов"
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Новини от "Пирогов"
Брутална сцена на насилие е станала в известна художествена галерия в Маями, съобщава местната полиция. Жена е била намушкана в ръката и шията с нож в...
Солун. Солунската полиция издирва убиеца на 33-годишната българка Павлина Ангелова от Мездра. Близките й не могат да си представят кой може да е посег...
София. Втора жена бе намушкана на ул. "Пиротска" в нощта срещу петък. 25-годишната плевенчанка Ж.Н. била нападната от мъж с качулка, който я заплашил...