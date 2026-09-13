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Намушкаха с нож 30-годишен мъж

Намушкаха с нож 30-годишен мъж

Благоевград. 30-годишен мъж е намушкан с нож тази сутрин в Благоевград, съобщи БГНЕС. Към 09,00 часа тази сутрин в Спешно-приемно отделение на местнат...

06 септември | 10:48
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