Издирват двама, намушкали мъж в София
Издирват двама души, намушкали мъж в столичния квартал "Младост 3". Припомняме, че инцидентът стана снощи, близо до спирка на метрото. Пострадалият е...
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Издирват двама души, намушкали мъж в столичния квартал "Младост 3". Припомняме, че инцидентът стана снощи, близо до спирка на метрото. Пострадалият е...
Откриха намушкан мъж в бургаския квартал "Възраждане". Пострадалият е на видима възраст около 50 години. Открит е на кръстовището на улиците „Дебелт"...
Благоевград. 30-годишен мъж е намушкан с нож тази сутрин в Благоевград, съобщи БГНЕС. Към 09,00 часа тази сутрин в Спешно-приемно отделение на местнат...