Бизнесмен влезе в полицията. Излезе с 4 хилядарки
Невероятна история от Етрополе навръх празника
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Невероятна история от Етрополе навръх празника
Те са предадени в Пето РУ още на 12 септември
"Благодаря на Мария Попова и Елена Андонова, както и на момичетата от информацията на "Кауфланд" в Благоевград! За върнатите забравени пари на банкома...
Атина. Малки палавници на възраст между 8 и 10 години, играейки си в изоставена къща в град Янина в северните части на Гърция попаднали на неочаквано...