Намериха мъртъв гърбатия кит в Темза
Зооложкото дружество в Лондон ще разследва причините за смъртта му
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Зооложкото дружество в Лондон ще разследва причините за смъртта му
Бивш директор на "Газпром", както и бивш министър на съобщенията на РФ- Медиа Михаил Лесин, е намерен мъртъв в хотел във Вашингтон, предаде ТАСС, позо...
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