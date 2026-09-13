Нов шок с намалена присъда за смърт на пътя
За близките на загиналите не е ясно как точно е причинена катастрофата
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За близките на загиналите не е ясно как точно е причинена катастрофата
Нападателят вече е обявил на Ювентус че е съгласен да си намали заплатата
София. Софийският апелативен съд намали с 2 години присъдата на Йосиф Йосифов - Йоско, На 2 март 2011 г. той уби в катастрофа двама души в столичния к...