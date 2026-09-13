Васил Найденов с голям самостоятелен концерт
Кога ще бъде?
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Кога ще бъде?
Какво го посъветва собственикът на ЦСКА 1948
Не е необходимо да си мерим кръвното всеки ден, казва специалистът
Цветомир Найденов и съдружниците му Боян Найденов и Стефан Найденов
Бизнесменът добави и хаштаг - #бъдете платени, #бъдете излъгани, #бъдете докарани
Александрина Найденова е със спрени права
Цветомир Найденов го изобличи за неплатени 700 милиона лева на държавата
Цветомир Найденов коментира арестите от вчера на близо 40 близки до бизнесмена хора
Пратката от Дубай е дошла, според Цветомир Найденов
Мотивите, които излага президентът във ветото звучат несериозно и обидно за самите военнослужещи в състава на военното разузнаване. Това каза от трибу...
София. Направено е предложение за промени в изпълнителното бюро на КБ, което се отнася до освобождаването на трима досегашни негови членове – Красимир...
София. „Днес полагаме последния метър от основната част, носещата конструкция на защитното съоръжение по турската граница". Това съобщи министърът на...
Новият председател трябва а е готов на битки, а изборът му да е освободен от всякакви зависимости. Очаквам нелек конгрес на 27 юли и не смятам, че изх...
София. Всички модули и екипи на Министерство на отбраната са в готовност и когато, и ако, постъпят искания от съответните кризисни центрове на общини...
Асеновград. 1200 военни ще трябва да бъдат съкратени до края на годината, поради лошата структура на разходите в Министерство на отбраната (МО). Това...
София. "Съсипвате достойни хора с достойни кариери". С тези думи военният министър Ангел Найденов се обърна към представителите на ГЕРБ относно изграж...
София. Военният министър Ангел Найденов е разпоредил проверка по подаден сигнал за изнасянето на части от военни изтребители, излезли от употреба. По...
София. Комисията за защита от дискриминацията привиква премиера Пламен Орешарски, военния министър Ангел Найденов и социалния Хасан Адемов заради проц...
За ремонта им трябват 10 млн. лева, обяви Ангел Найденов
Варна. Нямаме нагласа и не разглеждаме варианта за оставка на правителството. Основните очаквания за успокояване на ситуацията в страната по никакъв н...