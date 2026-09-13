Ето го най-възрастният мъж на планетата
Това е пуерториканец на 112 години и 326 дни
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Това е пуерториканец на 112 години и 326 дни
Варна. Най-възрастният адвокат във Варненската колегия е Михаил Балчиклиев. Той е на 91 години още пледира успешно в съда, дори и на най-висша инстанц...
Най-възрастният мъж на планетата почина. „Притежателят на рекорда в Книгата на Гинес Салустиано Санчес почина в САЩ на 112-годишна възраст". Това съоб...