Наградиха Тоти и Спалети с "тапири"
Със "Златен тапир" се окичиха капитанът на "Рома" Франческо Тоти и треньорът Лучано Спалети. Италианското предаване Striscia la notizia, което е прото...
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Със "Златен тапир" се окичиха капитанът на "Рома" Франческо Тоти и треньорът Лучано Спалети. Италианското предаване Striscia la notizia, което е прото...
Кметът на Видин Огнян Ценков награди десетокласника Николай Огнянов от природо-математическата гимназия в града, скочил 3,14 м от място в състезанието...
Народният представител Ирена Соколова ще обяви в понеделник победителите в конкурса конкурса за есе "Скритото минало на България". Това ще стане по...
Кърджали избира „Спортист на годината" за 20-ти път. Класирането се извършва чрез анкетно гласуване, което е с продължителност един месец. Участват пр...
Двама депутати от парламента на Украйна наградиха символично турския пилот, свалил руския бомбардировач Су-24, съобщи телевизионният канал "112", цити...