Летница е номер 1 по ръст на работещите
Haй-гoлям cпaд нa работни места има в общините Mизия, Бoбoв дoл и Tpън, според анализ на ИПИ
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Haй-гoлям cпaд нa работни места има в общините Mизия, Бoбoв дoл и Tpън, според анализ на ИПИ
Само 8% от предприятията оцеляват над 5 години София. Близо 45% от фирмите в страната нямат нито един нает работник. В същото време само 8% от регист...
София. В края на септември наетите лица са намалели с 40 800 в сравнение с началото на лятото. Това сочат данните на НСИ за третото тримесечие на годи...
Средната месечна работна заплата е 792 лева
София. Средната работна заплата в България през юни е била 789 лв., показва статистиката на Националния статистически институт. Спрямо предходния месе...