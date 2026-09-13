Стара Загора е домакин на седмото издание на Националния хоров фестивал „Августа Траяна“
В надпяването ще участват 16 формации, всички те ще се изявят в общ концерт в събота, 3 май, от 16.00 часа в лапидариума на РИМ
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В надпяването ще участват 16 формации, всички те ще се изявят в общ концерт в събота, 3 май, от 16.00 часа в лапидариума на РИМ
Първи общински конкурс за изпълнение на химна "Върви, народе възродени" ще се проведе в Кърджали в навечерието на 24 май. "В програмата могат да участ...
Този уикенд в подножието на планина Славянка ехти ритъма на фолклора на България, Гърция и Македония. Самодейци от трите държави се надпяват и надигра...
По покана на македонската община Берово в събота вечер две групи самодейци от селата Микрево и Игралище на община Струмяни участваха в етно фестивала...
Благоевград. 45 групи и 30 солисти от страната идват в Разлог на 5 октомври за участие в X национален фестивал на мъжките фолклорни певчески групи и и...
Велико Търново. Летният театър в старата столица посреща повече от 400 участници в първия национален фолклорен конкурс-надпяване „Северняшки славей"...
Пазарджик. Община Батак организира второ фестивално събитие по проект "Популяризиране на туристическата дестинация Високи Западни Родопи - Батак - Дев...
Пазарджик. Mладежкият дом Пазарджик организира ХІІ Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен "Нота по нота", съобщи директорката...