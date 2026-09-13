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Мъже се надпяват в Разлог

Мъже се надпяват в Разлог

Благоевград. 45 групи и 30 солисти от страната идват в Разлог на 5 октомври за участие в X национален фестивал на мъжките фолклорни певчески групи и и...

01 октомври | 16:09
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