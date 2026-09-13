Ужас в Мексико. Рухна надлез, десетки загинали
Най-малко 70 ранени, спасители вадят хора от руините
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Най-малко 70 ранени, спасители вадят хора от руините
Строителството започна в началото на юни и приключва на 1 февруари, малко преди определените 270 календарни дни
Десетки жители на село Гара Елин Пелин блокираха пътя Елин Пелин – София тази сутрин в знак на протест срещу лошото състояние на надлеза над жп линият...
59-годишен мъж е скочил от надлез в Пловдив и е починал на място. Това съобщиха от ОДМВР - Пловдив за "Фокус". Сигналът за инцидента е подаден в 14.2...
Видин. ТИР, движещ се от района на Дунав мост 2 край Видин за София, е паднал рано сутринта в петък от надлез при товарната гара, съобщиха от областна...
Истанбул. Човек загина, а четирима са ранени след като пешеходен надлез се срути в Истанбул. Инцидентът станал на натоварената магистрала Е-5 в кварт...
Най-малко двама души намериха смъртта си, а още над 20 бяха ранени, след като надлез в Бело Оризонте, Бразилия, се срути в сутрешния час пик. Това ста...
Видин. "Надяваме се, че комисията по отсяване на общинските проекти за финансиране от новия фонд „Развитие и растеж на регионите" ще класира нашето пр...