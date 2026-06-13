Собственици от "Надежда" излизат на протест
От 11.00 часа на кръстовището между бул. "Ломско шосе" и ул. "Обелски път" хора от района, над 100 собственици, ще излязат отново на протест
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От 11.00 часа на кръстовището между бул. "Ломско шосе" и ул. "Обелски път" хора от района, над 100 собственици, ще излязат отново на протест
Катастрофа между ТИР и лек автомобил е станала в района на кръговото кръстовище за квартал „Надежда". Заради инцидента се е образувала колона от автом...