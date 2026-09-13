Кметът на Велико Търново оглави НСОРБ
Кметът на Велико Търново Даниел Панов оглави Управителния съвет на Националното сдружение на общините (НСОРБ). Той бе избран с тайно гласуване на общо...
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Кметът на Велико Търново Даниел Панов оглави Управителния съвет на Националното сдружение на общините (НСОРБ). Той бе избран с тайно гласуване на общо...
Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов участва в провеждащото се днес в Несебър заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общ...
София. Да се запази досегашният начин за плащане на такса смет - според данъчната оценка, искат от Националното сдружение на общините (НСОРБ). Мотивит...