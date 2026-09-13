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Общините бранят такса смет

Общините бранят такса смет

София. Да се запази досегашният начин за плащане на такса смет - според данъчната оценка, искат от Националното сдружение на общините (НСОРБ). Мотивит...

29 септември | 19:05
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