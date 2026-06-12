Nike ще облича българските атлети
София. Националните отбори на България по лека атлетика вече ще бъдат обличани от спортния гигант Nike.„Договорът ни с централата на Nike е факт и той...
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София. Националните отбори на България по лека атлетика вече ще бъдат обличани от спортния гигант Nike.„Договорът ни с централата на Nike е факт и той...