Отиде си голям наш художник, оставил отпечатък във Ватикана
Създател е на едни от най-емблематичните запазени знаци в България, сред които и личните карти
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Създател е на едни от най-емблематичните запазени знаци в България, сред които и личните карти
Световният маестро стана доктор хонорис кауза в Художествената академия